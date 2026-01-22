Unione europea l’eolico e il solare superano per la prima volta i combustibili fossili

Nel 2025, per la prima volta, le centrali eoliche e solari hanno superato i combustibili fossili nella produzione di energia elettrica nell’Unione europea. Questo dato, riportato dal centro studi Ember, segnala un cambiamento significativo nel mix energetico dell’UE, evidenziando il crescente ruolo delle fonti rinnovabili nel contesto della transizione verso un sistema energetico più sostenibile e a minor impatto ambientale.

Secondo un rapporto pubblicato il 22 gennaio dal centro studi Ember, nel 2025 le centrali eoliche e solari hanno prodotto per la prima volta più elettricità dei combustibili fossili nell’Unione europea (Ue). “Questi dati dimostrano la rapidità con la quale l’Ue sta effettuando la transizione verso un sistema energetico basato sull’eolico e sul solare”, ha affermato Beatrice Petrovich, autrice del rapporto. A distinguersi è stata soprattutto l’energia solare, la cui produzione è aumentata di più del 20 per cento per il quarto anno consecutivo, secondo Ember. Nel 2025 rappresentava il 13 per cento dell’elettricità prodotta nell’Ue, un dato record. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Nella Ue eolico e solare generano più elettricità delle fonti fossili. L’instabilità geopolitica non ferma il sorpasso storicoNel 2025, per la prima volta nell’Unione Europea, le fonti di energia rinnovabile come eolico e solare hanno superato le fonti fossili nella produzione di elettricità.

