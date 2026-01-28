Durante il test a Barcellona, la Racing Bulls di Lindblad si ferma improvvisamente, causando la prima bandiera rossa del pomeriggio. La sessione viene interrotta mentre i meccanici verificano cosa sia successo, lasciando gli spettatori in attesa di conoscere le condizioni della monoposto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Prima bandiera rossa della sessione pomeridiana! Questa volta è la Racing Bulls di Lindblad a causare l’interruzione. Non dovrebbe trattarsi di un incidente, bensì di un altro problema di affidabilità. 14.54 Anche Alpine ha optato per il cambio pilota a metà giornata, con Pierre Gasly che ha preso il posto di Franco Colapinto ed è già impegnato in pista sulla A526 motorizzata Mercedes. Sale el Alpine a pista con Pierre Gasly a los mandos. @FranColapinto dio 56 vueltas esta mañana y ahora le toca al francés. #F1 #F1Testing pic.twitter.comWtn1NEq2Vq — SoyMotor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: si ferma la Racing Bulls, prima bandiera rossa del pomeriggio

