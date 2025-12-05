Tesla Model 3 Standard | la berlina elettrica low-cost sbarca in Europa
Tesla ha lanciato la nuova versione Standard della Model 3 in Europa, con un prezzo d’attacco competitivo per contrastare la concorrenza cinese e europea nel segmento delle elettriche accessibili. Questa mossa arriva pochi mesi dopo l’introduzione della Model Y low-cost, rafforzando la strategia di Elon Musk per riconquistare quote di mercato in un contesto di . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
