Tesla Model 3 e Model Y usate | a cosa fare attenzione e prezzi

Tesla Model 3 e Model Y sono tra le elettriche più richieste presenti sul mercato, nonché quelle con il rapporto qualitàprezzo più favorevole. La recente uscita dei restyling ha comportato una netta diminuzione dei prezzi dei primi modelli, rendendole più appetibili sul mercato dell'usato, a patto che rispettino tutta una serie di parametri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tesla Model 3 e Model Y usate: a cosa fare attenzione e prezzi

