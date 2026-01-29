Tesla chiude con Model S e X per far spazio ai robot

Tesla interromperà la produzione della Model S e della Model X nel secondo trimestre del 2026. La notizia è arrivata senza preavviso durante l’ultima chiamata con gli investitori. La casa automobilistica statunitense vuole far spazio ai robot e alle nuove tecnologie, lasciando temporaneamente ferme le due vetture di lusso. La decisione ha sorpreso molti, anche perché finora Tesla non aveva annunciato cambiamenti così drastici riguardo ai suoi modelli storici.

(Adnkronos) – La notizia è giunta in modo inaspettato durante l'ultima call con gli investitori: Tesla interromperà la produzione della Model S e della Model X nel secondo trimestre del 2026. La decisione segna la fine del ciclo di vita per i due veicoli che hanno definito l'ascesa globale del marchio, trasformando quello che era un annuncio di routine in un momento di rottura definitiva con il passato automobilistico tradizionale dell'azienda di Austin. Elon Musk ha descritto l'operazione come un congedo onorevole necessario per liberare la capacità produttiva della fabbrica di Fremont, che verrà interamente dedicata allo sviluppo del robot umanoide Optimus.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Tesla ModelS X

La Tesla Model Q 2026 rappresenta un nuovo capitolo nel segmento delle auto elettriche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tesla ModelS X

Argomenti discussi: Elon Musk chiude un'era: Model S e Model X fuori produzione, lunga vita a Optimus; Volkswagen ha superato Tesla come leader delle auto elettriche in Europa; Crollano i conti della Tesla: meno 61% nel quarto trimestre; Tesla Model S e Model X addio, stop alla produzione: si fa spazio per Optimus.

Tesla ferma Model S e Model X per fare spazio ai robotElon Musk conferma lo stop a Model S e X entro il 2026 per liberare capacità produttiva destinata a robotica e intelligenza artificiale. tomshw.it

Elon Musk chiude un’era: Model S e Model X fuori produzione, lunga vita a OptimusTesla ha ufficialmente annunciato la fine di un'era: i modelli Model S e Model X, le auto di punta che hanno definito l'identità premium del marchio, ... tuttotech.net

#Tesla chiude il primo anno in assoluto con ricavi in calo, ma Wall Street non punisce il titolo: la società di Elon #Musk punta sempre meno su auto e sempre più su AI e robot. 2 miliardi in xAi, stop a 2 vetture, boom di capex: tutti i numeri e le novità con @sspat x.com

WS: S&P 500 supera (per poco) quota 7mila; Fed: tassi fermi, due dissidenti, economia migliora Meta: boom di investimenti continua; Tesla chiude primo anno di vendite in calo; Microsoft: Azure cresce ma non abbastanza - facebook.com facebook