Terremoto nel Palermitano scossa di magnitudo 3.7 epicentro a Blufi | la terra trema al confine tra Abruzzo e Lazio

Questa notte alle 2.03, un terremoto di magnitudo 3.7 ha scosso il Palermitano. L’epicentro è stato registrato a Blufi, a circa 37 chilometri di profondità. La terra ha tremato per alcuni secondi, facendo svegliare le case e i residenti della zona. Nessuna notizia di danni gravi finora, ma le autorità stanno monitorando la situazione. La scossa si è avvertita anche in alcune zone vicine, creando apprensione tra chi vive in quella parte di Sicilia.

Scossa di terremoto 3.7 della scala Richter alle 2.03 a Blufi (Palermo), a una profondità di 37 Km. La terra trema Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra Abruzzo e Lazio. La scossa è avvenuta alle 00:54 con epicentro a Campotosto, nell'Aquilano, ad una profondità di 12 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono Capitignano e Montereale, sempre nell'Aquilano. A 9 chilometri si trova il comune di Amatrice, nel Reatino.

