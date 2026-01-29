Terremoto in provincia di Palermo | serie di scosse a Blufi la più forte di magnitudo 3.7

Una serie di scosse di terremoto ha colpito Blufi, in provincia di Palermo, tra ieri e oggi. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.7. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni gravi o feriti. Le autorità monitorano ancora la situazione, mentre le persone cercano di capire se ci siano rischi ulteriori. La paura resta alta tra chi vive in zona.

L'Ingv ha registrato tre eventi sismici tra ieri e oggi. Il primo alle 20.42, fino a quello dell'1.39 e delle 2.03. Anche in provincia di Messina la terra ha tremato Serie di scosse di terremoto a Blufi, in provincia di Palermo, tra ieri (28 gennaio) e oggi. La prima, di magnitudo 3.1, è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 21.42. L'epicentro è stato registrato a un chilometro a nord-ovest di Blufi, a una profondità di 38 chilometri. L'Ingv ha poi registrato altre due scosse nella notte, una di minore l'altra di maggiore intensità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Scosse

Sei scosse di terremoto si sono verificate nel giro di poche ore nel territorio di Blufi, in provincia di Palermo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Palermo Scosse

Argomenti discussi: Terremoto Centro Italia, scosse in provincia di Isernia e de L'Aquila; Trema la terra nel Foggiano: scossa di terremoto avvertita dal Gargano all'Alto Tavoliere; Terremoto in provincia di Messina: magnitudo 3.6; Terremoto in provincia di Catanzaro di magnitudo 3.8: scossa avvertita fino a Cosenza.

Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo tra 2.9 e 3.4 in provincia di PalermoSecondo i rilievi dell’INGV, un terremoto di magnitudo tra 2.9 e 3.4 ha colpito la provincia di Palermo oggi mercoledì 28 gennaio. fanpage.it

Violenta scossa di terremoto in serata: preoccupazione sul territorio e verifiche in corsoTerremoto di magnitudo 3.1 in Sicilia con epicentro a Blufi: serata di preoccupazione sul territorio, le indagini sono in corso. notizie.it

ULTIM’ORA Terremoto questa sera in provincia di Palermo - facebook.com facebook