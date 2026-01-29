Terremoto a Blufi vicino Palermo scosse ravvicinate con la più forte di magnitudo 3,7 | tanta paura

Sei scosse di terremoto si sono verificate nel giro di poche ore nel territorio di Blufi, in provincia di Palermo. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3,7, facendo scattare molta paura tra la popolazione locale. Le scosse sono state ravvicinate e hanno creato preoccupazione tra residenti e autorità. Nessun danno grave è stato segnalato finora.

Sei scosse di terremoto in provincia di Palermo con epicentro il borgo di Blufi. La magnitudo più forte registrata è di 3.7 gradi Richter. Non ci sarebbero danni a persone o cose.

