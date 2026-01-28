Terremoto oggi in Sicilia scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Palermo con epicentro a Blufi

Un terremoto di magnitudo 3.1 si è verificato questa mattina in Sicilia, più precisamente nella zona di Blufi, in provincia di Palermo. I sismografi dell'INGV hanno registrato la scossa intorno alle ore 10.30. Al momento non ci sono notizie di danni gravi o feriti, ma alcuni residenti sono usciti di casa preoccupati. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

Secondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter ha colpito la provincia di Palermo oggi, mercoledì 28 gennaio, con epicentro nella cittadina di Blufi.

