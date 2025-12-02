Al Tatarella i primi interventi con ' ITind' la nuova procedura mini-invasiva per il trattamento ipertrofia prostatica benigna

La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero "Tatarella" di Cerignola ha eseguito oggi i primi due interventi con iTind, una tecnologia mini-invasiva (MIST) di nuova generazione per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna (IPB), particolarmente indicata nei pazienti.

tatarella primi interventi itindAl Tatarella i primi interventi con 'ITind', la nuova procedura mini-invasiva per il trattamento ipertrofia prostatica benigna - espandibile, di piccole dimensioni, che viene posizionato endoscopicamente nella prostata in anestesia lieve. Riporta foggiatoday.it

