Al Tatarella i primi interventi con ' ITind' la nuova procedura mini-invasiva per il trattamento ipertrofia prostatica benigna
La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola ha eseguito oggi i primi due interventi con iTind, una tecnologia mini-invasiva (MIST) di nuova generazione per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), particolarmente indicata nei pazienti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Al Tatarella i primi interventi con 'ITind', la nuova procedura mini-invasiva per il trattamento ipertrofia prostatica benigna - espandibile, di piccole dimensioni, che viene posizionato endoscopicamente nella prostata in anestesia lieve. Riporta foggiatoday.it