Nave spia russa nelle acque britanniche tensione sull’asse Londra-Mosca
Una nave spia russa è entrata nelle acque territoriali britanniche e avrebbe anche indirizzato dei raggi laser contro i piloti dell’aeronautica di Londra, in volo nella zona. Lo ha reso noto il ministro della Difesa britannico, John Healy, spiegando che «è la seconda volta che la nave spia russa Yantar si aggira intorno alle acque territoriali britanniche negli ultimi mesi». La nave, ha aggiunto Healey, viene utilizzata da Mosca «per ottenere intelligence e monitorare i cavi sottomarini». The Defence Secretary @JohnHealeyMP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks. 🔗 Leggi su Lettera43.it
