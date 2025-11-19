Nave spia russa in acque inglesi John Healey | Ha puntato laser sui piloti RAF Cremlino | La Yantar é da ricerca - VIDEO

Una nave russa è stata avvistata nelle acque inglesi, John Healey ha dichiarato che "l'imbarcazione spia" avrebbe puntato laser sui piloti RAF. Il Cremlino: “La Yantar é da ricerca” La nave russa Yantar è stata avvistata al limite delle acque britanniche, più precisamente nel nord della Scozi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nave spia russa in acque inglesi, John Healey: “Ha puntato laser sui piloti RAF”, Cremlino: “La Yantar é da ricerca” - VIDEO

