Previsioni meteo tempo instabile | qualche pioggia in arrivo e poi torna il sole

17 nov 2025

Un’ampia circolazione depressionaria si è impadronita del Mediterraneo centro-occidentale e invierà verso la Sicilia un impulso di instabilità che martedì scorrerà sulla nostra regione, determinando una giornata nuvolosa con qualche pioggia o rovescio sparso, anche temporalesco sulle aree. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

