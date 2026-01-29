La settimana delle sfilate Haute Couture Primavera-Estate 2026 si è conclusa, lasciando i designer con i bilanci in mano. Tra i modelli più discussi, spicca un corpetto ricoperto di cristalli, che alcuni hanno definito come un’armatura antica, quasi fuori dal tempo. Un’immagine che ha diviso gli appassionati tra chi vede nella stoffa preziosa un ritorno alla tradizione e chi, invece, pensa a un ricordo di un passato elitario, lontano dalla moda veloce di TikTok. La moda di questa stagione

Un corpetto tempestato di cristalli può sembrare un’armatura fuori dal tempo, un dinosauro elitario nell’era di TikTok. Viene spontaneo chiedersi: che senso ha oggi l’alta moda su misura, creata per un’élite minuscola? Gli abiti couture partono da prezzi attorno ai centomila euro: di fatto un biglietto d’ingresso riservato forse all’1% della popolazione mondiale. Le clienti effettive? Poche centinaia di persone al mondo, spesso eredi e nababbi tra Medio Oriente, Europa dell’Est, Corea, un po’ di Cina, una sparuta minoranza Usa e poche altre oasi per miliardari. Numeri che farebbero pensare a un capriccio destinato all’estinzione, e in effetti negli Anni 60 qualcuno ne aveva già cantato il de profundis. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tempo di bilanci dopo aver esaurito il calendario delle sfilate Haute Couture Primavera-Estate 2026

Le sfilate dell’Haute Couture Primavera-Estate 2026 hanno portato in scena alcuni dei vestiti bianchi più belli visti in questi ultimi anni.

Questa mattina a Parigi si è tenuta la seconda sfilata Haute Couture della primavera-estate 2026.

L'Officiel Italia. Mari Samuelsen · Meredi: White Flowers Take Their Bath. Il nostro racconto della collezione Haute Couture di @AshiStudio durante la settimana della moda parigina dedicata all’alta moda. Cosa ne pensate Video: L’OFFICIEL #AshiStudio #H - facebook.com facebook

Dua Lipa conquista il front row di Chanel Haute Couture con capelli brunette sleek e rossetto scuro perlato. Accanto a lei, Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi confermano che l’eleganza passa anche dai capelli x.com