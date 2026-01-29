Le sfilate dell’Haute Couture Primavera-Estate 2026 hanno portato in scena alcuni dei vestiti bianchi più belli visti in questi ultimi anni. Tra le creazioni, spiccano abiti da sposa che sembrano prendere vita, catturando l’attenzione di tutti. È il momento in cui, sulla passerella, sembra che tutto si fermi e l’abito diventi protagonista assoluto.

C ’è un momento, sulle passerelle dell’ Haute Couture, in cui tutto si ferma: è quando l’ abito da sposa prende vita. Solitamente nel gran finale del défilé, oppure in un suo momento catartico. Ad ogni modo, il catwalk si trasforma inevitabilmente in un sogno a occhi aperti. Un talismano verde giada. La “nuova era” di Giorgio Armani Privé fiorisce a Parigi X Leggi anche › Come cambiano gli abiti da sposa nel 2026: 5 tendenze a cui dire si! Un tema ricorrente durante la settimana dell’Alta Moda parigina, che anche per la stagione Primavera-Estate 2026 diventa il momento clou del catwalk. Alle sfilate che stanno andando in scena nella Ville Lumiere, infatti, il sogno è già realtà, grazie a creazioni impalpabili come nuvole, preziose come opere d’arte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I vestiti bianchi più belli dalle sfilate Haute Couture Primavera-Estate 2026

Questa mattina a Parigi si è tenuta la seconda sfilata Haute Couture della primavera-estate 2026.

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.

@maxmara - Primavera/Estate 2026

