Techno Polis – Il legittimo interesse una base giuridica per l’AI? Scrive Stazi
Nella riforma cd. “ Digital Omnibus ”, presentata il 19 novembre scorso, la Commissione europea ha proposto di modificare il Gdpr riconoscendo il “legittimo interesse” come base giuridica per il training di modelli di intelligenza artificiale con dati personali. Il legittimo interesse è una delle sei basi giuridiche per il trattamento dei dati personali previste dall’Art. 6, par. 1, lett. f del Gdpr. Affinché un trattamento sia lecito, devono essere soddisfatte tre condizioni: Esistenza di un interesse legittimo: Il titolare del trattamento deve avere un interesse reale e lecito al trattamento dei dati. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NOVITÀ FRESCA per tutti gli amanti dell’MSX! È appena arrivato un nuovo, splendido port non ufficiale: **CRYSTAL** (conosciuto anche come *Block’n III*), il puzzle del 1987 apparso originariamente come type-in su Technopolis per NEC PC-X1, è stat - facebook.com Vai su Facebook
Speciale Techno Polis - Sostenere che il legittimo interesse sia la base giuridica appropriata per l’addestramento dell’AI non significa ignorare la privacy, bensì riconoscere l’importanza dell’innovazione e della ... Scrive formiche.net