Techno Polis – Verso la cittadinanza algoritmica | medIA literacy e leva reciproca IA-istruzione

La Relazione di monitoraggio 2025 di Agcom fornisce un’analisi dettagliata sulla situazione dell’alfabetizzazione mediatica e digitale in Italia, evidenziando gli sviluppi e le sfide in ambito di cittadinanza algoritmica. Questo rapporto rappresenta un punto di riferimento importante per comprendere la maturità digitale del Paese e per orientare future strategie di educazione e innovazione tecnologica.

La pubblicazione della Relazione di monitoraggio in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale 2025 dell’Agcom offre uno spaccato cruciale sulla maturità digitale del Paese. In un panorama normativo profondamente mutato dalla recente entrata in vigore, tra gli altri, del Digital Services Act, dell’European Media Freedom Act e dell’AI Act, emerge un’urgenza chiara: l’alfabetizzazione non può più limitarsi alla sola “sicurezza in rete”, ma deve evolvere verso una piena consapevolezza dei meccanismi dell’Intelligenza Artificiale. Dalla digital safety alla “medIA literacy”. Nonostante la digital safety sia tornata prioritaria nelle iniziative del 2025, i dati Agcom evidenziano un preoccupante gap di algorithmic literacy. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Techno Polis – Verso la cittadinanza algoritmica: medIA literacy e leva reciproca IA-istruzione Leggi anche: Techno Polis, perché è importante la svolta auspicata da Draghi nella regolamentazione Ue Leggi anche: Techno Polis – Il legittimo interesse, una base giuridica per l’AI? Scrive Stazi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dasvidania al gas russo. L’Ue guarda al raddoppio di Alexandroupolis. Francesco De Palo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.