tech alla prova dei conti sorridono meta e microsoft male tesla

Le grandi aziende tech hanno appena pubblicato i loro bilanci trimestrali. Meta e Microsoft fanno segnare risultati positivi, mentre Tesla invece delude le aspettative e chiude in perdita. Meta si avvicina ai 60 miliardi di fatturato, confermando la sua solidità. Tesla, invece, fatica a mantenere il passo, con numeri che preoccupano gli analisti. La corsa ai profitti si fa più intensa e mette in luce i diversi scenari del settore tecnologico.

Le tech alla prova dei conti. Sorridono Meta e Microsoft, male invece Tesla. Meta sfiora i 60 miliardi. Meta ha riportato utili del quarto trimestre 2025 per 22,8 miliardi di dollari (era 20,8 miliardi nello stesso periodo dell'anno prima) in aumento del 9% che hanno superato le stime e con indicazioni di vendita più forti del previsto. Il titolo è salito fino al 10% nelle contrattazioni after-hours. L'utile per azione è 8,88 dollari contro 8,23 dollari stimati. I ricavi sono a 59,89 miliardi di dollari contro i 58,59 miliardi di dollari stimati. Meta ha dichiarato di aspettarsi che le vendite del primo trimestre siano comprese tra 53,5 e 56,5 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 51,41 miliardi di dollari.

