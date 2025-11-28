Tesla FSD in Italia ma solo come passeggero La prova in alcuni Tesla Store a dicembre

Dday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune città, nei Tesla Store sarà possibile provare il sistema FSD, ma non direttamente: ci si siederà sul sedile del passeggero. 🔗 Leggi su Dday.it

