Teatro dei Limoni di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘La leggenda del pianista sull’oceano’
Il Teatro dei Limoni di Foggia annuncia la stagione 2025/2026 con l’evento ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. In scena, Roberto Galano interpreta e dirige questa produzione, parte della 17ª stagione teatrale ‘Giallocoraggioso’. L’appuntamento natalizio rappresenta un’occasione per riscoprire un classico moderno del teatro, offrendo al pubblico un’esperienza culturale di qualità in un contesto accogliente e ricco di storia.
L’appuntamento natalizio con la 17esima stagione teatrale ‘Giallocoraggioso 202526’ del Teatro dei Limoni sarà un classico moderno del teatro: ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, interpretato e diretto da Roberto Galano. L’appuntamento è per i giorni 26-27-29-30 dicembre alle 21 e domenica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Teatro dei Limoni di Foggia, stagione off 2025/2026: in scena la lettura ‘Aperitivo con Carver’
Leggi anche: Teatro dei Limoni di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘La strada’ di Roberto Galano e Leonardo Losavio
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione off 2025/2026: in scena la lettura ‘Aperitivo con Carver’; “La leggenda del pianista sull’oceano” al Teatro dei Limoni: lo spettacolo natalizio con tre pianisti; Lo Schiaccianoci di Merende da Favola al Teatro dei Limoni di Foggia. Una sublime gioia nata dal tormento rinnova la sua magia con i danzattori di via Giardino; Palazzo Dogana, parte la rassegna di Teatro civile della Provincia di Foggia.
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ - Lo spettacolo vuole risvegliare ed entrare in contatto con il Novecento che c’è in tutti noi: l’amicizia, l’amore negli occhi di una donna, la paura di vivere oltre l’usuale, di rischiare per ottenere ... foggiatoday.it
“La leggenda del pianista sull’oceano” al Teatro dei Limoni: lo spettacolo natalizio con tre pianisti - L’appuntamento natalizio della XVII stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO 2025/26 è un classico del teatro contemporaneo italiano: “La leggenda del pianista sull’oceano”, interpretato e diretto da Robert ... foggiacittaaperta.it
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione off 2025/2026: in scena la lettura ‘Aperitivo con Carver’ - Nuovo appuntamento con ‘Giallocoraggioso Off', la serie di appuntamenti teatrali fuori cartellone del Teatro dei Limoni. foggiatoday.it
L’appuntamento natalizio con la XVII stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO 2025/26 sarà un classico moderno del teatro: ”La leggenda del pianista sull’oceano”, interpretato e diretto da Roberto Galano. Teatro Dei Limoni - facebook.com facebook
#21dicembre #puglia #Foggia Un grande classico del #teatro contemporaneo italiano frutto della penna dello scrittore Alessandro Baricco,ispirato alla trasposizione cinematografica di Giuseppe Tornatore. Al Teatro Dei Limoni con tre pianisti in scena. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.