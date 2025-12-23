Teatro dei Limoni di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘La leggenda del pianista sull’oceano’

Il Teatro dei Limoni di Foggia annuncia la stagione 2025/2026 con l’evento ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. In scena, Roberto Galano interpreta e dirige questa produzione, parte della 17ª stagione teatrale ‘Giallocoraggioso’. L’appuntamento natalizio rappresenta un’occasione per riscoprire un classico moderno del teatro, offrendo al pubblico un’esperienza culturale di qualità in un contesto accogliente e ricco di storia.

L’appuntamento natalizio con la 17esima stagione teatrale ‘Giallocoraggioso 202526’ del Teatro dei Limoni sarà un classico moderno del teatro: ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, interpretato e diretto da Roberto Galano. L’appuntamento è per i giorni 26-27-29-30 dicembre alle 21 e domenica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

