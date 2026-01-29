Tavolo del campo largo all' insaputa degli emilianisti ' Con' escluso dalle trattative | Non abbiamo fame di poltrone

I consiglieri del gruppo ‘Con’ non sapevano nulla del tavolo del campo largo convocato per il 30 gennaio. Achille Capozzi spiega che loro non sono stati coinvolti nelle trattative e ribadisce che non cercano poltrone. La riunione, insomma, si svolge senza di loro.

Erano all’oscuro della riunione delle segreterie provinciali dei partiti convocata per il 30 gennaio i consiglieri del gruppo ‘Con’, a giudicare dalle dichiarazioni di Achille Capozzi. Gli emilianisti, dunque, non sono stati invitati al tavolo che affronterà, tra gli altri temi, il nodo della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Tavolo Campo Largo

Centro accoglie con favore la proposta del Movimento 5 Stelle di istituire tavoli regionali e provinciali del fronte progressista.

Noi di Centro esprimiamo disponibilità al tavolo del campo largo proposto dai 5 Stelle, senza porre veti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tavolo Campo Largo

Argomenti discussi: Rimpasto di Giunta, venerdì alle 18:00 il tavolo del campo largo: assente Episcopo, Clemente vuole l’Urbanistica; NdC: Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle: è strada maestra in tutte le province campane, senza eccezioni e veti; Manovre nel campo largo. Ora la corsa si affolla. Dopo Maineri e Serafini anche Baccelli e Pierucci; Afragola, amministrative 2026. Campo Largo: secondo alcuni attori politici si corre troppo.

È l’ora della verifica a Palazzo di Città: prima riunione delle forze del campo largo senza la sindacaConvocato per venerdì il tavolo della coalizione, fuori dal Comune. Si allunga la lista degli scontenti Si respira un clima di insofferenza al terzo piano di Palazzo di Città, dove si riuniscono le ... foggiatoday.it

Comunali, Giuditta (NdC): Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5StelleNAPOLI- Accogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campa ... irpinianews.it

IN PUNTA DI DITA, SUBBUTEO E INCLUSIONE: SI CONCLUDE L'EVENTO Si è conclusa la manifestazione "In punta di dita": subbuteo ed inclusione per tutti. Una settimana i cui protagonisti sono stati da una parte il campo di calcio da tavolo e dall’altra le - facebook.com facebook