NdC | sì al tavolo del campo largo proposto dai 5 Stelle

Noi di Centro accoglie la proposta M5S per tavoli regionali e provinciali del fronte progressista: modello vincente alle Regionali da replicare. Napoli – “Accogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campane, del fronte progressista. Non più tardi di mercoledì scorso avevamo chiesto l’avvio, senza indugi, di un confronto politico-programnatico, negli stessi termini. Ai Cinque Stelle diciamo che condividiamo questa impostazione, più volte indicata come strada maestra dal nostro leader Clemente Mastella, e siamo disponibili al confronto”, lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

