Tari non pagata c’è la riscossione | forzosa

Il Comune ha deciso di avviare la riscossione forzosa della Tari non pagata per l’anno 2017. Dopo mesi di attese, ora i cittadini coinvolti si trovano di fronte a un’azione concreta di recupero crediti. La procedura è stata avviata ufficialmente, segnalando un passo deciso da parte dell’amministrazione comunale per recuperare le somme non versate.

Il Comune ha avviato la riscossione coattiva per mancati pagamenti della Tari per i relativi all’anno 2017. Sono 45 gli avvisi di accertamento per omesso versamento della tassa sui rifiuti, per un importo complessivo pari a 87.629,70 euro. Gli avvisi, notificati tra dicembre 2021 e il 2022, risultano ad oggi ancora non saldati. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di procedere con la riscossione forzata, affidando l’attività al concessionario Abaco S.p.A., società incaricata della gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali, in base a un contratto in vigore fino al 30 settembre 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune ha recuperato oltre 510 mila euro di TARI non pagata, rafforzando le attività di contrasto all’evasione fiscale.

