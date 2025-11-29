Cimitero nuova sentenza contro la riscossione dei canoni
Una nuova sentenza del Giudice di pace annulla le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per Ipogeo, il gestore del cimitero urbano di Latina, inerenti il canone cimiteriale.Lo comunica il responsabile della sede di Latina dell'associazione di consumatori Codici, Antonio.
