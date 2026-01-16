Tari non pagata Recuperati oltre 510mila euro

Il Comune ha recuperato oltre 510 mila euro di TARI non pagata, rafforzando le attività di contrasto all’evasione fiscale. L’obiettivo è continuare e potenziare le operazioni di recupero crediti, in particolare per IMU e TARI, per migliorare la gestione delle risorse e garantire servizi più efficienti ai cittadini. Un impegno volto a garantire maggiore equità e sostenibilità nel bilancio comunale.

Lotta all'evasione. Il comune vuole proseguire il suo impegno in questo campo ed anzi potenziare l'attività per il recupero di crediti IMU e TARI in testa, per poter migliorare il bilancio per quanto riguarda la spesa dei servizi in favore dei cittadino. Come annunciato in fase di presentazione di bilancio di previsione da parte dell'assessore competente Beatrice Balducci, ci sarà una particolare attenzione a perfezionare l'aumento della riscossione delle entrate comunali, andando verso la riscossione coattiva affidando il servizio a ditte esterne specializzate, con il supporto dell'ufficio tributi, al fine di incrementare di conseguenza con queste entrate le possibilità di spesa per i servizi ai cittadini.

