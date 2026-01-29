Targa dedicata a Giovacchino Pitanti

Tre anni dopo la sua morte, un gruppo di amici ha inaugurato una targa in ricordo di Giovacchino Pitanti, operaio e attivista sindacale. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio, portando in strada i ricordi di chi lo ha conosciuto e apprezzato. La targa, posata in un luogo simbolico, rappresenta un gesto semplice ma significativo per mantenere viva la memoria di Pitanti.

A distanza di tre anni dalla scomparsa di Giovacchino Pitanti (nella foto), operaio sindacalmente impegnato, un gruppo di amici è riuscito a coronarne un riconoscimento fortemente voluto attraverso la posa di una targa a lui dedicata. L’inaugurazione è in programma sabato, alle 10.30, nell’ex parcheggio del 2° turno Eaton, lato via Aurelia. "Il 27 febbraio 2023 la scomparsa di un compagno di tanti momenti della vita quotidiana ci ha messo a dura prova – hanno ricordato gli amici –. Chi ha avuto la fortuna di lavorarci a fianco ogni giorno condividendone la cultura di operaio metalmeccanico, ha potuto apprezzarne l’onestà intellettuale e la determinazione caparbia nel rappresentare i diritti di tutti e combattere i soprusi, riscontrati anche durante la lunga vertenza Eaton. 🔗 Leggi su Lanazione.it

