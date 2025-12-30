tanti appuntamenti nel mese di gennaio con la biblioteca ginestra di montevarchi

A gennaio, la Biblioteca Ginestra di Montevarchi propone un ricco calendario di eventi e iniziative rivolti alla comunità. La programmazione include incontri culturali, laboratori e attività per tutte le età, pensati per promuovere la cultura e la condivisione. La biblioteca invita cittadini e visitatori a partecipare e scoprire le proposte previste nel mese di gennaio.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – . Sabato 10, 17, 31 gennaio e 7 febbraio, ore 10-13 e 14-16 (Sala Filanda, 2° piano) IL PIACERE DI RACCONTARS I. Scrivere e leggere di sé in biblioteca un percorso formativo in quattro incontri dedicato alla scrittura autobiografica OBIETTIVI FORMATIVI L’obiettivo principale del percorso è offrire a persone adulte strumenti e strade per rielaborare le esperienze personali, affinché divengano possibilità di crescita personale e sociale, qualsiasi siano i bisogni di chi partecipa. Infatti, scrivere e parlare di sé permette di cogliere il potenziale della scrittura come forma di accompagnamento dell’esperienza umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

