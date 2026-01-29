Synlab lancia nuova campagna per il benessere gastrointestinale

Synlab ha avviato una nuova iniziativa dedicata al benessere gastrointestinale. La campagna include analisi mediche, diagnostica avanzata e giornate di Open day, con l’obiettivo di aiutare le persone a prendersi cura di stomaco e intestino. L’obiettivo è sensibilizzare e offrire strumenti pratici per migliorare la salute di chi soffre di problemi digestivi.

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - Una campagna per la salute gastrointestinale, che combina analisi mediche, diagnostica avanzata, Open day e consigli pratici per aiutare le persone a prendersi cura del benessere di stomaco e intestino. E' l'iniziativa promossa fino al 29 marzo 2026 da Synlab, leader nei servizi di diagnostica medica. I disturbi gastrointestinali funzionali, come la sindrome dell'intestino irritabile o la dispepsia funzionale - spiega una nota - colpiscono oltre il 40% della popolazione mondiale e hanno un impatto rilevante sulla qualità della vita. Nonostante la loro diffusione, questi disturbi sono spesso sottovalutati o gestiti in autonomia, senza un adeguato inquadramento clinico.

