Italia welcome to Meraviglia | il ministero del Turismo lancia la nuova campagna

Il Ministero del Turismo presenta “Italia, welcome to Meraviglia”, una nuova campagna istituzionale che celebra la bellezza e la diversità del nostro Paese. Un invito a scoprire le meraviglie nascoste e a riscoprire le icone italiane, valorizzando il patrimonio culturale, naturale e gastronomico. Un messaggio di accoglienza e orgoglio, pensato per invitare il mondo a vivere l’Italia in tutta la sua straordinaria autenticità.

Il ministero del Turismo presenta "Italia, welcome to Meraviglia", la nuova campagna istituzionale dedicata alla promozione del Paese. Il video, mostrato a Roma durante la conferenza di Natale, racconta attraverso immagini simboliche e paesaggi iconici il patrimonio culturale, artistico e naturale italiano. Nel corso dell'incontro, la ministra Daniela Santanchè ha anche richiamato i dati sulle presenze turistiche del 2025, che si attestano a quota 479,7 milioni, confermando la centralità del turismo come leva strategica per l'immagine e l'economia nazionale.

Bottino Santanchè, regalo da 9 milioni per siti e immagine - La ministra attende la manovra per passare all’incasso grazie a un emendamento del senatore meloniano Gelmetti ... editorialedomani.it

