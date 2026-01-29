Sventata truffa finti operai tentano di rubare i ponteggi | 6 arresti

Questa mattina, a Scafati, sei persone sono finite in manette dopo aver cercato di rubare ponteggi da un cantiere edile. I finti operai sono stati scoperti dal titolare mentre tentavano di portare via il materiale. La polizia è intervenuta e li ha arrestati sul posto, sventando così una potenziale truffa.

Finti operai tentano di rubare ponteggi in un cantiere, scoperti dal titolare: vengono arrestati. E' accaduto ieri a Scafati, presso un cantiere edile nel pomeriggio. I sei sono accusati di truffa, per aver tentato di sottrarre l'intera impalcatura di un edificio in ristrutturazione. Secondo quanto ricostruito, una squadra composta da sei uomini, due italiani e quattro stranieri, presentatisi come operai di una ditta proprietaria dei ponteggi, aveva fatto il suo ingresso nell'area di cantiere dove una ditta locale stava eseguendo dei lavori. Con disinvoltura, i finti operai avevano dichiarato di dover procedere allo smontaggio delle strutture su richiesta dei proprietari, riferendo di appartenere a una società operante nel settore del noleggio di impalcature.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato evitato ieri a Salerno, grazie alla segnalazione tempestiva della vittima al 112 e all’intervento della Polizia di Stato.

Tre persone sono state arrestate a Milano dopo aver tentato di rubare un’auto presso un distributore di benzina, aggredendo e picchiando l’automobilista durante il tentativo.

