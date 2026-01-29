Superbike Baldassarri soddisfatto in Portogallo dopo i primi test

Luca Baldassarri si dice soddisfatto dopo i primi test in Portogallo, nonostante il vento e la pioggia abbiano complicato le prove. Le condizioni meteo hanno influenzato le sessioni a Portimao, ma il pilota ha comunque mostrato buoni segnali di forma. I risultati non sono ancora definitivi, ma il feeling con la moto sembra promettere bene per le prossime gare.

Vento e pioggia stanno un po' condizionando i primi test ufficiali in Superbike, a Jerez de la Frontera e a Portimao. Ma Lorenzo Baldassarri mostra un sorriso grande così, quella del centauro felice di rimettersi alla prova sfidando i piloti in un campionato iridato d'assoluto prestigio. Per la cronaca il Balda ha chiuso le giornate sulla pista spagnola col 23° tempo, ma mai come in questo caso il risultato cronometrico è irrilevante. Sì perché il montecosarese ha preferito prendere confidenza con i tecnici del nuovo team Go Eleven, con le posizioni in sella sulla Ducati ed ha provato alcuni setting di elettronica.

