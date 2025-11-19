Marco Bezzecchi soddisfatto dopo i test | Aprilia ha fatto un lavoro atomico abbiamo anche altre cartucce in serbo

Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota che ha concluso nel migliore dei modi la stagione in MotoGP. Il pilota romagnolo, infatti, non solo ha vinto le due ultime gare del campionato, tre nel complesso, ma ha saputo prendere per mano la Aprilia vista l’assenza di Jorge Martin. Anche nel corso dei test di ieri, con le moto nella prima versione 2026, i segnali positivi non sono mancati. La Casa di Noale, inoltre, ha spinto parecchio sull’acceleratore con una aerodinamica riveduta e corretta fino ad arrivare al codone che ha presentato diverse specifiche. Guardando al cronometro per il “Bezz” si parla di secondo posto sulla pista di Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

