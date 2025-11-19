Marco Bezzecchi soddisfatto dopo i test | Aprilia ha fatto un lavoro atomico abbiamo anche altre cartucce in serbo

Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota che ha concluso nel migliore dei modi la stagione in MotoGP. Il pilota romagnolo, infatti, non solo ha vinto le due ultime gare del campionato, tre nel complesso, ma ha saputo prendere per mano la Aprilia vista l’assenza di Jorge Martin. Anche nel corso dei test di ieri, con le moto nella prima versione 2026, i segnali positivi non sono mancati. La Casa di Noale, inoltre, ha spinto parecchio sull’acceleratore con una aerodinamica riveduta e corretta fino ad arrivare al codone che ha presentato diverse specifiche. Guardando al cronometro per il “Bezz” si parla di secondo posto sulla pista di Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi soddisfatto dopo i test: “Aprilia ha fatto un lavoro atomico, abbiamo anche altre cartucce in serbo”

Approfondisci con queste news

Aprilia, Marco Bezzecchi dopo i test di Valencia: "L'entusiasmo è giusto, ma non dobbiamo avere fretta" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ValenciaTest #Aprilia #Bezzecchi Vai su X

Lo spagnolo dell’Aprilia si conferma velocissimo sul Circuit Ricardo Tormo, precedendo di pochi millesimi il compagno di squadra Marco Bezzecchi ed Alex Marquez. Primi giri di MotoGP per Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira - facebook.com Vai su Facebook

Marco Bezzecchi soddisfatto dopo i test: “Aprilia ha fatto un lavoro atomico, abbiamo anche altre cartucce in serbo” - Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota che ha concluso nel migliore dei modi la stagione in MotoGP. Lo riporta oasport.it

Bezzecchi 5° nella Sprint di Valencia: "Qualcosa non ha funzionato dopo il via" - Marco Bezzecchi ha chiuso al 5° posto l'ultima Sprint stagionale a Valencia e si è assicurato il 3° posto nel Mondiale: "Sono soddisfatto del podio mondiale, non tanto della Sprint. Come scrive sport.sky.it

Bezzecchi vince a Valencia nell'ultima gara della stagione - VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Valencia, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione 2025 di ... iltempo.it scrive