Motori Stefano Manzi completa un positivo secondo test sulla Superbike a Jerez

Il Gytr Grt Yamaha WorldSbk Team è tornato in azione al Circuito de Jerez–Ángel Nieto in Spagna per un produttivo test privato di due giorni, durante il quale Stefano Manzi ha completato un intenso programma di lavoro sulla Yamaha R1. Il pilota riminese ha sfruttato al massimo le condizioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

