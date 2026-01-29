L’Atalanta riflette sul futuro di Lookman | che intreccio con il Napoli

L’Atalanta si prepara a dover decidere sul futuro di Lookman, che potrebbe lasciare Bergamo per approdare al Napoli. I nerazzurri sono alla finestra, mentre i partenopei spingono forte per portare a casa l’esterno ghanese, che è diventato una delle priorità di mercato per Conte e la dirigenza azzurra. La trattativa è in movimento negli ultimi giorni di mercato e i tifosi aspettano con attenzione gli sviluppi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.