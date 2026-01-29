L’Atalanta riflette sul futuro di Lookman | che intreccio con il Napoli

L’Atalanta si prepara a dover decidere sul futuro di Lookman, che potrebbe lasciare Bergamo per approdare al Napoli. I nerazzurri sono alla finestra, mentre i partenopei spingono forte per portare a casa l’esterno ghanese, che è diventato una delle priorità di mercato per Conte e la dirigenza azzurra. La trattativa è in movimento negli ultimi giorni di mercato e i tifosi aspettano con attenzione gli sviluppi.

Il Napoli ha messo nel mirino Kamaldeen Sulemana, l’esterno ghanese dell’Atalanta, diventato una priorità assoluta per Conte e la dirigenza azzurra in questi ultime ore di mercato. Tutto è legato, però, alla possibile partenza di Ademola Lookman, con diversi club turchi pronti a inserirsi. Napoli, Sulemana in pole sulla fascia. L’interesse del Napoli per Sulemana è esploso nelle ultime giornate, con contatti diretti avviati con l’Atalanta per capire la fattibilità dell’operazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Napoli e Roma, i due club interessati, puntano sul prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il mercato si infiamma intorno a Sulemana.

