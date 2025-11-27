Professor Alessandro Talamelli, lei è coordinatore del corso di Ingegneria Nautica e contemporaneamente del ‘ Ciclope ’ a Predappio: può spiegare meglio di che struttura si tratta e quali sono le funzioni? "Il Ciclope è un’infrastruttura di ricerca progettata per ospitare attrezzature di grande scala, adatte a simulare il comportamento dei fluidi, aria e acqua in applicazioni di interesse tecnologico. È stato realizzato all’interno dei tunnel delle ex Industrie Caproni a Predappio ". Perché proprio lì? "È un’infrastruttura unica perché, stando al riparo di una collina, offre un ambiente ideale per esperimenti che richiedano elevate precisioni nel dato misurato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ingegneria Nautica alle ‘Caproni’: "Non solo vento, anche acqua: una nuova galleria per le barche"