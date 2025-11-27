Ingegneria Nautica alle ‘Caproni’ | Non solo vento anche acqua | una nuova galleria per le barche

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professor Alessandro Talamelli, lei è coordinatore del corso di Ingegneria Nautica e contemporaneamente del ‘ Ciclope ’ a Predappio: può spiegare meglio di che struttura si tratta e quali sono le funzioni? "Il Ciclope è un’infrastruttura di ricerca progettata per ospitare attrezzature di grande scala, adatte a simulare il comportamento dei fluidi, aria e acqua in applicazioni di interesse tecnologico. È stato realizzato all’interno dei tunnel delle ex Industrie Caproni a Predappio ". Perché proprio lì? "È un’infrastruttura unica perché, stando al riparo di una collina, offre un ambiente ideale per esperimenti che richiedano elevate precisioni nel dato misurato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ingegneria nautica alle 8216caproni8217 non solo vento anche acqua una nuova galleria per le barche

© Ilrestodelcarlino.it - Ingegneria Nautica alle ‘Caproni’: "Non solo vento, anche acqua: una nuova galleria per le barche"

Contenuti che potrebbero interessarti

ingegneria nautica 8216caproni8217 ventoIngegneria Nautica alle ‘Caproni’: "Non solo vento, anche acqua: una nuova galleria per le barche" - Il prof Alessandro Talamelli: "Sarà unica in Italia: studieremo gli scafi e le vele del futuro. Come scrive msn.com

Salpa ingegneria nautica a Forlì: "In arrivo i primi iscritti. Le sedi? Accanto all’Enav" - 25 si apriranno le porte del neonato corso di laurea magistrale di Ingegneria nautica, tra i ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Valentino Rossi sfreccia nella galleria del vento di Ingegneria - Ricerca e terza missione sfrecciano veloci al dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ingegneria Nautica 8216caproni8217 Vento