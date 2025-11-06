si ubriaca e sviene a casa aveva un arsenale

Porto San Giorgio, 6 novembre 2025 – Lo hanno trovato svenuto vicino all’auto per i troppi alcolici bevuti e, come se non bastasse, aveva anche un arsenale in casa. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando la sala operativa della questura di Fermo ha ricevuto una richiesta di ausilio sulla linea di emergenza 112, da parte del personale sanitario del 118, intervento in Contrada Camera di Fermo, dove era stato segnalato un uomo, svenuto, disteso a terra accanto alla propria vettura. Gli agenti della squadra volante sono tempestivamente intervenuti sul posto, constatando la presenza dell’auto con all’interno alcune cartucce per fucile da caccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

