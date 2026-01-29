Studente di 14 anni sbattuto al muro dal prof | Ti uccido Scatta la denuncia dei genitori | cosa rischia il docente

Un giorno normale in provincia di Brindisi si è trasformato in una scena di paura. Un ragazzo di 14 anni è stato preso a schiaffi contro il muro da un insegnante, che gli ha rivolto parole minacciose come «Ti uccido». I genitori del ragazzo hanno subito fatto partire una denuncia, mentre il docente rischia ora di affrontare conseguenze legali. La scuola si trova in fermento, con i genitori che chiedono giustizia e l’istituto che deve fare i conti con l’episodio.

Un normale giorno di lezione, in provincia di Brindisi, si è trasformato in uno scenario di estrema tensione in un istituto scolastico, dove un quattordicenne è rimasto vittima di una furia inaspettata da parte di un suo insegnante. Secondo le prime ricostruzioni, il docente avrebbe perso il controllo, arrivando a spingere con forza lo studente contro la parete dell'aula. Non si è trattato solo di uno scontro fisico: il professore avrebbe terrorizzato il giovane urlandogli contro una frase inequivocabile: «Ti uccido». La ricostruzione Come riportato dal Quotidiano di Puglia, l'episodio ha immediatamente varcato le mura della scuola per approdare in sede giudiziaria.

