La denuncia | Il professore ha sbattuto nostro figlio al muro e lo ha minacciato

I genitori di un ragazzo di 14 anni denunciano un episodio avvenuto in classe. Secondo la loro versione, il docente avrebbe spinto il ragazzo contro il muro e minacciato di fronte a tutti. La scuola è stata informata e ora si attendono chiarimenti ufficiali.

BRINDISI - I genitori di un alunno denunciano: il professore, in aula, durante la lezione, avrebbe spinto il 14enne contro un muro e avrebbe proferito al suo indirizzo parole minacciose. L'episodio sarebbe accaduto in una scuola secondaria di primo grado - cioè una scuola media - del Brindisino nei giorni scorsi. I genitori si sono affidati all'avvocato Antonello Anglani, formalizzando la denuncia alla polizia. I condizionali non sono vezzo stilistico, sull'episodio dovranno fare luce agenti e procura, se è avvenuto in questi termini o meno. Il legale nella denuncia ipotizza i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Brindisi Scuola

I genitori di uno studente di scuola media hanno denunciato quanto accaduto in classe.

Loredana Lecciso rivela che il figlio di Al Bano, inizialmente destinato a trascorrere Capodanno a Crans-Montana, ha cambiato idea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brindisi Scuola

Argomenti discussi: Molestie, prof Unibo a processo. Gli amici della vittima in aula; Livorno, professore condannato a 9 anni e mezzo per abusi su due studentesse disabili; Io, prof di sinistra, vado dal prefetto, la denuncia di Paolo Venti, docente che ha segnalato il questionario: atto grave, minimizzare...; Violenza sulle allieve, professore di 58 anni finisce a processo.

Scuola, prof denuncia un sondaggio di Azione Studentesca: Schedano docenti di sinistraSondaggi promossi da Azione studentesca sarebbero stati condotti in diverse scuole per individuare professori ... msn.com

Studente di scuola media sbattuto al muro e minacciato di morte dal professore. Denuncia dei genitoriAvrebbe spinto uno studente contro il muro e rivolto all’adolescente tra le urla frasi del tipo Io ti uccido. Io ti ... msn.com

Dieci giorni di prognosi. Il legale della famiglia denuncia preside e professore - facebook.com facebook