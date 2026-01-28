studente di scuola media sbattuto al muro e minacciato di morte dal professore denuncia dei genitori

I genitori di uno studente di scuola media hanno denunciato quanto accaduto in classe. Il professore avrebbe spinto il ragazzo contro il muro e lo avrebbe minacciato di morte, urlando frasi come “Io ti uccido”. La scuola sta indagando sull’episodio, mentre i genitori chiedono chiarimenti e giustizia.

Avrebbe spinto uno studente contro il muro e rivolto all’adolescente tra le urla frasi del tipo “Io ti uccido. Io ti uccido”. L’episodio è ora al vaglio della magistratura dopo la denuncia presentata dai genitori di un ragazzino di 14 anni che frequenta una scuola media in un comune della provincia di Brindisi. Il caso Padre e madre del minore, assistiti dal loro legale di fiducia Antonello Anglani, hanno depositato una denuncia querela nei confronti del professore. I fatti sarebbero successi pochi giorni fa durante l’attività didattica. Tornato a casa il 14enne ha raccontato al padre ed alla madre quanto sarebbe avvenuto in classe e poi riportato dal legale nella denuncia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

