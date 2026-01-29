striscia la notizia stasera il tapiro a checco zalone

Questa sera torna in tv “Striscia la notizia” con la sua seconda puntata serale. Tra gli ospiti ci sono Lorella Cuccarini, Gabriel Garko e Gerry Scotti. La trasmissione tiene alta l’attenzione del pubblico, che aspetta di scoprire chi riceverà il tapiro, il premio simbolo della trasmissione. La serata promette momenti di divertimento e sorprese.

Grande attesa per la seconda puntata serale di Striscia la notizia, tra gli ospiti: Lorella Cuccarini, Gabriel Garko, Gerry Scotti. Dopo il successo della prima puntata, stasera torna Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci previsto per 5 serate in prime time. Nessuno si sarebbe aspettato che la prima puntata andasse così bene ed invece, contro una concorrenza forte, ha realizzato 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6% di share. Anche per questa serata Antonio Ricci ha preparato una puntata ricca di ospiti e inchieste che coinvolgeranno il pubblico. Se la settimana precedente il vero colpo di scena lo ha regalato la presenza di Maria De Filippi che ha sostituito Brumotti, stavolta la vera sorpresa è il tapiro a Checco Zalone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La scorsa notte, Striscia la Notizia ha consegnato il suo primo Tapiro a Checco Zalone.

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

