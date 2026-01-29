Striscia la Notizia anticipazioni stasera 29 gennaio 2026 | dal Tapiro d’oro a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante al gioco con Gerry Scotti

Questa sera, su Canale 5, torna “Striscia la Notizia” in prima serata. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono, affiancati dalle Veline e dalla band dal vivo di Demo Morselli. Tra le anticipazioni, il Tapiro d’oro consegnato a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante. In scaletta anche un gioco con Gerry Scotti. La trasmissione si presenta ricca di sorprese e momenti divertenti.

Alla conduzione ritroviamo la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancata dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli Stasera, giovedì 29 gennaio 2026, Striscia la Notizia – La voce della presenza torna in prima serata su Canale 5 con la s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Striscia la Notizia, anticipazioni stasera 29 gennaio 2026: dal Tapiro d’oro a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante al gioco con Gerry Scotti Approfondimenti su Striscia La Notizia Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante Questa sera a Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Gerry Scotti torna a Striscia la Notizia. Tapiro d’Oro a Checco Zalone Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Striscia La Notizia Argomenti discussi: Striscia la Notizia si prepara a tornare in tv in prime time (con Maria De Filippi inviata); Striscia la Notizia 2026, formula stravolta e ospiti esagerati: da De Filippi a Fiorello, cosa vedremo stasera; Striscia la notizia 2026, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Striscia la Notizia riparte con Del Piero ospite e il tapiro a Fiorello. Striscia la Notizia, lo strano Tapiro d'oro a Checco Zalone e Gerry Scotti cambia lavoro: cosa vedremo staseraStriscia La notizia organizza una seconda puntata da record: una prima serata ricca di colpi di scena, servizi innovativi ed ospiti spettacolari. libero.it La seconda puntata di Striscia la notizia: tutto quello che c'è da sapere, anticipazioni e scoopQuesta sera su Canale 5 torna in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in uno studio completamente ... rtl.it Stasera alle ore 21,15 su sky canale 303, va in onda, il film: Cado dalle Nubi di Checco Zalone. Questo film, che non e' entrato in nessuna classifica, a mio avviso, resta il film piu' bello e originale di Zalone. - facebook.com facebook «I ristoranti mi trovano sempre posto pensando a Checco Zalone»: le confessioni surreali di Andrea Zalone x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.