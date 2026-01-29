Striscia la Notizia anticipazioni stasera 29 gennaio 2026 | dal Tapiro d’oro a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante al gioco con Gerry Scotti

Questa sera, su Canale 5, torna “Striscia la Notizia” in prima serata. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono, affiancati dalle Veline e dalla band dal vivo di Demo Morselli. Tra le anticipazioni, il Tapiro d’oro consegnato a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante. In scaletta anche un gioco con Gerry Scotti. La trasmissione si presenta ricca di sorprese e momenti divertenti.

Alla conduzione ritroviamo la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancata dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli Stasera, giovedì 29 gennaio 2026, Striscia la Notizia – La voce della presenza torna in prima serata su Canale 5 con la s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

