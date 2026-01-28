Striscia La Notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante

Questa sera a Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. La puntata del 29 gennaio si concentra proprio su di loro, senza grandi giri di parole.

Nella puntata di Striscia La Notizia del 29 gennaio Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Le anticipazioni della serata rivelano anche gli ospiti: da Gerry Scotti a Lorella Cuccarini e Gabriel Garko.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Striscia La Notizia

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

Valerio Staffelli ha consegnato a Fiorello il primo Tapiro d’Oro del 2026, durante una puntata di “Striscia la notizia”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Tapiro d'oro da prima serata a Rosario Fiorello, mai menzionato in nessuno dei recenti scandali dei vip; Fiorello cita il caso Signorini-Corona a Striscia la Notizia e riceve il Tapiro d’oro – VIDEO; Tapiro a Fiorello da Striscia La Notizia: Non faccio scandali, ma so più segreti di Corona. Riguardano Mediaset; Striscia la Notizia: tapiro d’oro a Fiorello, Maria De Filippi inviata speciale. Le anticipazioni della prima puntata.

Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro NunzianteNella puntata di Striscia La Notizia del 29 gennaio Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante ... fanpage.it

Striscia la Notizia, Bruzzone sprecata e Maria De Filippi stavolta non basta. Web spietato: Che delusioneLa nuova versione in prima serata del Tg satirico non è piaciuto per nulla al pubblico: Programma inguardabile. Hanno rovinato tutto. libero.it

Striscia la notizia. . Valerio Staffelli, esperimento sociale sui maltrattamenti. «Rimbambita! Ti tiro l’ombrello se non ti muovi» - parte 2 Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/staffelli-esperimento-sociale-sui-maltrattamenti-rimbambit - facebook.com facebook