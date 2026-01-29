Streets of Minneapolis la canzone di Bruce Springsteen contro l' ICE

Bruce Springsteen scende in campo con una canzone contro l’uso dell’ICE a Minneapolis. L’artista ha scritto e pubblicato un brano che denuncia quello che definisce “terrorismo di stato” e il clima di tensione nella città. La musica diventa così uno strumento di protesta, mentre Springsteen si schiera apertamente contro le politiche migratorie e le azioni delle forze dell’ordine. La canzone sta già facendo parlare tutti, tra critiche e sostegno.

Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone in risposta a quello che ha definito "il terrorismo di stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis". La canzone del rocker del New Jersey si intitola "Streets of Minneapolis" e parla delle azioni dell'ICE nella città del Minnesota. È dedicata alla popolazione di Minneapolis, alla memoria di Alex Pretti e Renee Good, uccisi dagli agenti federali.

