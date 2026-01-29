Streets of Minneapolis la canzone di Bruce Springsteen contro l' ICE

Bruce Springsteen scende in campo con una canzone contro l’uso dell’ICE a Minneapolis. L’artista ha scritto e pubblicato un brano che denuncia quello che definisce “terrorismo di stato” e il clima di tensione nella città. La musica diventa così uno strumento di protesta, mentre Springsteen si schiera apertamente contro le politiche migratorie e le azioni delle forze dell’ordine. La canzone sta già facendo parlare tutti, tra critiche e sostegno.

Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone in risposta a quello che ha definito “il terrorismo di stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis”. La canzone del rocker del New Jersey si intitola “Streets of Minneapolis” e parla delle azioni dell’ICE nella città del Minnesota. È dedicata alla popolazione di Minneapolis, alla memoria di Alex Pretti e Renee Good, uccisi dagli agenti federali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

streets of minneapolis laBruce Springsteen pubblica Streets of Minneapolis , una canzone contro l'ICE e il «terrore di Stato»l musicista ha scritto e inciso in pochi giorni un nuovo brano dedicato alla città, ai vicini immigrati e alla memoria di due cittadini uccisi da agenti dell’ICE ... vanityfair.it

Streets of Minneapolis: Springsteen pubblica la sua canzone contro le violenze dell’Ice - Ascolta la canzone«Sabato ho scritto questa canzone, ieri l’ho registrata e oggi l’ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vic ... gazzettadiparma.it

