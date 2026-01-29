L’inchiesta sulla tragedia del Constellation si allarga al Comune di Crans-Montana, coinvolto per aver trascurato i controlli di sicurezza. Secondo gli inquirenti, alcuni test fondamentali sono stati saltati per cinque anni, e ora un ex funzionario è sotto accusa. La procura vuole capire come siano potute passare così tanti controlli senza essere eseguiti.

Ginevra – Si allarga al Comune di Crans-Montana, l’inchiesta sulla strage del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 116 sono rimaste ferite. Dopo Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar teatro del rogo e accusati di incendio, lesioni e omicidio colposi, la procura ora sta indagando su un ex responsabile della sicurezza di quell’amministrazione che da cinque anni si era ‘dimenticata’ di effettuare il periodico controllo sul rispetto delle normative, in quel locale nel pieno centro della stazione sciistica. Sono infatti del 2018 e 2019 gli ultimi sopralluoghi a cui hanno partecipato il capo dei vigili del fuoco e il responsabile della sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di Crans-Montana, il Comune colpito dall’inchiesta: test di sicurezza “dimenticati” per 5 anni, c’è un ex funzionario sotto accusa

L’incidente al Costellation Bar di Crans Montana evidenzia rischi legati alla sicurezza: un’unica via di accesso e uscita, pannelli fonoassorbenti non ignifughi e un arredo in legno hanno contribuito alla rapida diffusione delle fiamme.

L’inchiesta sulla strage di Crans-Montana si muove velocemente.

