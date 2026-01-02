Dall’unica via di accesso e fuga ai panelli fonoassorbenti sicurezza sotto accusa per la strage del Costellation bar di Crans Montana

L’incidente al Costellation Bar di Crans Montana evidenzia rischi legati alla sicurezza: un’unica via di accesso e uscita, pannelli fonoassorbenti non ignifughi e un arredo in legno hanno contribuito alla rapida diffusione delle fiamme. Le immagini diffuse rafforzano le preoccupazioni sulla prevenzione e sulla tutela dei clienti, sollevando interrogativi sulla normativa e sugli standard di sicurezza applicati.

Un 'unica via accesso e uscita, pannelli fonoassorbenti non ignifughi (come è evidente dai video diffusi in queste ore), un arredamento in legno che ha ovviamente favorito la rapida propagazione delle fiamme. Le condizioni del bar Le Costellation di Crans Montana – dove almeno 47 giovani hanno perso la vita e oltre 100 sono ricoverati in condizioni gravi, sollevano gravi dubbi sulla gestione della sicurezza, ma sarebbe meglio dire di assenza totale di sicurezza in un locale pubblico. Carenze strutturali che hanno contribuito a una tragedia di proporzioni devastanti. Il bar, frequentato soprattutto da un pubblico giovane e internazionale, presentava appunto una sola via di uscita per un afflusso di 300 persone che è diventata un blocco totale al momento dell'incendio quando tutti cercavano una via di fuga.

