Strage di Crans Montana Eleonora dimessa dal Bufalini Le cicatrici sono ' vive' ma la sfida cambia volto

Dopo l’attentato di Crans Montana, Eleonora è uscita dall’ospedale Bufalini. La ragazza ha mostrato le sue cicatrici, che definisce “vive”, ma dice di essere pronta a cambiare volto alla sua battaglia. “Grazie a chi mi ha curato e a chi mi supporta, sapere di non essere sola mi dà la forza di andare avanti”, ha detto. Ora si prepara a ricostruire la sua vita, anche se le ferite rimarranno sempre un ricordo vivo di quanto è successo.

"Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi con il proprio affetto: sapere di non essere sola in questo lungo viaggio è la mia forza più grande". Con queste parole Eleonora Palmieri, la giovane 29enne riminese rimasta ferita nell'incendio di Crans-Montana, è stata dimessa.

