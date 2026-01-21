strage di crans montana eleonora palmieri trasferita al bufalini di cesena

Eleonora Palmieri, 29 anni di San Giovanni in Marignano, è stata trasferita dall'ospedale di Niguarda al Bufalini di Cesena. Ricoverata dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, la sua condizione si è stabilizzata, consentendole di avvicinarsi alla sua città. Il Bufalini è riconosciuto per la sua esperienza nel trattamento di ustioni gravi e rappresenta un passo importante nel percorso di recupero di Eleonora.

Milano, 21 gennaio 2025 – Eleonora Palmieri si avvicina a casa. La 29enne di San Giovanni in Marignano (Rimini), rimasta ferita nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana e ricoverata finora nell'ospedale milanese di Niguarda, è stata trasferita al Bufalini di Cesena, struttura romagnola all'avanguardia nel campo della dermatologia e in particolare del recupero da ustioni molto gravi. Eleonora Palmieri, 29 anni, è scampata alla. strage di Crans-Montana Michele de Pascale: “Grazie, Niguarda”. "Grazie all'ospedale Niguarda di Milano, a tutte e tutti suoi professionisti che finora hanno garantito le cure a Eleonora Palmieri, come a molti dei feriti italiani", ha commentato in una nota il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Feriti di Crans Montana, Bertolaso: "Eleonora Palmieri sarà trasferita in Romagna”L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans Montana.

