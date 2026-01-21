Strage di Crans Montana Eleonora trasferita al Bufalini Condizioni buone prosegue il percorso di cura
Eleonora Palmieri, 29enne rimasta coinvolta nell’incendio di Crans-Montana, è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono considerate buone e il trasferimento permette di continuare il percorso di cura in un centro specializzato. La giovane prosegue il trattamento in un contesto più adeguato alle sue necessità, nell’ambito delle procedure di assistenza sanitaria post-incendio.
Eleonora Palmieri, la giovane 29enne riminese rimasta ferita dall’incendio di Crans-Montana, è stata trasferita nella giornata di mercoledì (21 gennaio) dal Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena per proseguire il suo percorso di cura. In una nota l’ospedale Bufalini di Cesena spiega.🔗 Leggi su Riminitoday.it
