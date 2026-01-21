Strage di Crans Montana Eleonora trasferita al Bufalini Condizioni buone prosegue il percorso di cura

Eleonora Palmieri, 29enne rimasta coinvolta nell’incendio di Crans-Montana, è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono considerate buone e il trasferimento permette di continuare il percorso di cura in un centro specializzato. La giovane prosegue il trattamento in un contesto più adeguato alle sue necessità, nell’ambito delle procedure di assistenza sanitaria post-incendio.

