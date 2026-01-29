Storie di invisibili il Gruppo teatrale Quarta Parete in scena a Pontedellolio

Domenica pomeriggio a Pontedellolio il Gruppo teatrale Quarta Parete porta in scena

Domenica 1° febbraio alle ore 17 allo Spazio Fornaci 2 di Pontedellolio si terrà la rappresentazione "Storie di invisibili" del Gruppo teatrale Quarta Parete con la regia di Tino Rossi.La rappresentazione sarà preceduta dalle riflessioni di Stefania Cherchi e Giovanna Calciati Shoah e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Fino a lunedì 9 febbraio, è possibile partecipare a

