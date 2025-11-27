le invisibili e il movente economico sette storie di donne vittime di violenza

Non solo donne giovani o giovanissime. Non solo moventi legati a relazioni in corso o terminate. Laddove la statistica conta femminicidi e in generale violenze di genere, può essere importante tenere conto anche di quei casi in cui c’è o si ipotizza un movente misto, con potenziali motivazioni economiche, senza legami con una sfera prettamente domestica. Potenziali perché o le indagini sono ancora in corso o perché queste donne risultano scomparse. La scomparsa di Giovina Mariano. Una luce verde e una panchina rossa. Sono questi i colori associati a Giovina Mariano, detta Gioia, che manca dal 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

